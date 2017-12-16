Москва, 17 декабря, 2017, 02:18 — ИА Регнум. Захваченные в плен в Сирии Григорий Цуркану и Роман Заболотний мертвы. Об этом родителям Цуркану сообщил мужчина, представившийся членом частной военной компании «Вагнера», передает «Дождь».

Alexas_Fotos Сирия в огне

По словам матери Григория Цуркану, 4 декабря к родственникам плененного в Сирии российского гражданина приехал мужчина по имени Андрей, пояснивший, что он прибыл «от организации». Гость сообщил, что Цуркану скончался в плену у боевиков от ранений, а второй пленный, Роман Заболотний, погиб от рук террористов.

Женщина рассказала, что член ЧВК предложил за погибшего Цуркану материальную компенсацию, однако родственники от денег отказались. Кроме того, они усомнились в том, что члены ЧВК искали пленных и пытались вызволить.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что пленили в Сирии двух российских военных. 3 октября было опубликовано видео с двумя мужчинами, один из них представился Романом Заболотним, второго пленного он назвал Григорием Цуркану.

Друг Заболотнего рассказал, что мужчина нанялся в частную военную компанию и отправился в Сирию в июле. В Минобороны захват кого-либо из военнослужащих в плен опровергли. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что дипломаты начали работу с властями Сирии, чтобы выяснить личности и гражданство мужчин на видео, а также обстоятельства их захвата боевиками.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий («Единая Россия») ранее сообщил, что оба российских гражданина были казнены боевиками. Второй ролик, на которым изображены те же мужчины, был опубликован 9 октября.

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