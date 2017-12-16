Вена, 17 декабря, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Новое правительство Австрии предпримет активные меры для снятия ограничений, наложенных на фоне конфликта на Украине, и будет содействовать разрядке напряженности между Западом и Россией. Это следует из программы будущего правительства на 2017−2022 годы.

Iranreview.org Санкции

В документе под названием «Вместе. Для нашей Австрии» нейтральность Вены отмечается как важный основополагающий фактор, который должен приниматься во внимание при заключении любых международных соглашений. При этом европейское государство названо историческим связующим звеном, призванным стать площадкой для активного диалога Востока и Запада.

Австрия, в числе национальных интересов которой — активность на мировой арене, должна «форсировать политику разрядки напряженности между Западом и Россией».

Отмечается, что правительство страны намерено устранить как напряженность, возникшую из-за конфликта на Украине, так и обусловленные ей санкции. Вена будет прикладывать усилия для урегулирования конфликта на востоке Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября 2017 года в Австрии прошли очередные парламентские выборы. Наибольшее число голосов набрали Австрийская народная партия (АНП), Австрийская партия свободы (АПС) и Социал-демократическая партия Австрии.

АНП и АПС заключили соглашение о создании правительственной коалиции. Восемь министров нового правительства будут членами АНП, шесть — членами АПС. 18 декабря новый кабинет министров будет приведен к присяге.