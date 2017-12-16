Москва, 17 декабря, 2017, 00:44 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак не собирается отказываться от участия в президентских выборах в пользу лидера партии «Яблоко» Григория Явлинского, однако готова это сделать в случае регистрации кандидатом Алексея Навального. Об этом сообщила официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

Ранее Собчак заявила, что у нее с Алексеем Навальным и Григорием Явлинским «есть общая цель, которая является точкой объединения». Далее телеведущая сказала, что не исключает снятия своей кандидатуры, что можно было понять как возможный отказ в пользу Явлинского.

«Цитата вырвана из контекста. Собчак всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе», — пояснила РИА Новости Чудинова.

По ее словам, нацеленность на общий результат Собчак и отстаивает на протяжении всей своей предвыборной кампании. Однако предложений об объединении не поступает, следовательно, каждый из кандидатов должен со своей стороны «бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом».

«В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными», — подчеркнула Чудинова.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении принять участие в президентских выборах Собчак объявила в октябре 2017 года. Себя она позиционирует как кандидата «против всех» и утверждает, что на победу не рассчитывает. Предвыборной программы у телеведущей нет.

16 декабря в Екатеринбурге состоялась встреча Собчак со сторонниками и представителями СМИ. В частности телеведущая пообещала помощь местной жительнице, у которой отобрали двоих приемных детей после операции по удалению груди.

Читайте также: Собчак не исключила возможность снятия своей кандидатуры с выборов