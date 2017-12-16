Прага, 16 декабря, 2017, 23:19 — ИА Регнум. Глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен надеется, что действующий президент Российской Федерации Владимир Путин одержит победу на президентских выборах-2018 в России. Об этом сообщает в субботу, 16 декабря, Le Monde.

Kremlin.ru Владимир Путин и Марин Ле Пен

«Что касается «Национального фронта», мы, конечно, хотим победы Владимира Путина, — заявила Ле Пен в ходе конференции европейских правых партий в Праге. — Потому что мы считаем, что Франция и Россия должны улучшить свои дипломатические отношения».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря 2017 г. президент России Владимир Путин во время празднования юбилея завода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде сообщил, что он принял решение выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году.

О своем участии в выборах ранее также заявили телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон, бизнесмен Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, глава КПРФ Геннадий Зюганов и лидер «Яблока» Григорий Явлинский.

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