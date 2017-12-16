Вашингтон, 16 декабря, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Криптовалюта биткоин продолжает бить рекорды стоимости. За последние сутки (16 декабря) ее цена взлетела выше $19 тыс. за единицу. Об этом информирует сайт Сoinmarketcap.com.

Биткоин

Так, по состоянию на 22.29 мск биткоин подорожал до $19,17 тыс.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала 2017 года курс биткоина уже увеличился в несколько раз. Если в начале года криптовалюта торговалась в районе $1 тыс, то к концу октября достигла отметки в $6 тыс, после чего практически еженедельно обновляла рекорды.

Общая капитализация криптовалют уже выше капитализации почти всех компаний, акции которых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500.

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