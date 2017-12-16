Абу-Даби, 16 декабря, 2017, 21:51 — ИА Регнум. 16 декабря на стадионе «Шейх Зайед» был разыгран матч финала Клубного Чемпионата Мира между командами «Реал Мадрид» и «Гремио». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «сливочных».

Little Savage На матче мадридского «Реала»

На 53-й минуте лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет пушечным ударом со штрафного — 1:0.

Статистика матча («Реал"/"Гремио»)

Удары 19/1

Удары в створ 7/0

Владение 64%/36%

Фолы 13/11

Составы на матч:

«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Каземиро, Иско.

«Гремио»: Гроэ, Мендес, Жеромел, Каннеманн, Мишел, Луан, Кортез, Рамиро, Барриос, Фернандиньо, Жаилсон.

Главный арбитр матча: Рамос Георгес.

Предупреждения: Каземиро — 27.

Голы: Роналду 53 — 1:0.