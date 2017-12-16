«Реал Мадрид» стал победителем Клубного Чемпионата Мира
Абу-Даби, 16 декабря, 2017, 21:51 — ИА Регнум. 16 декабря на стадионе «Шейх Зайед» был разыгран матч финала Клубного Чемпионата Мира между командами «Реал Мадрид» и «Гремио». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «сливочных».
Little Savage
На матче мадридского «Реала»
На 53-й минуте лидер сборной Португалии Криштиану Роналду открыл счет пушечным ударом со штрафного — 1:0.
Статистика матча («Реал"/"Гремио»)
Удары 19/1
Удары в створ 7/0
Владение 64%/36%
Фолы 13/11
Составы на матч:
«Реал»: Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Каземиро, Иско.
«Гремио»: Гроэ, Мендес, Жеромел, Каннеманн, Мишел, Луан, Кортез, Рамиро, Барриос, Фернандиньо, Жаилсон.
Главный арбитр матча: Рамос Георгес.
Предупреждения: Каземиро — 27.
Голы: Роналду 53 — 1:0.