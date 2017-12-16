Киев, 16 декабря, 2017, 20:20 — ИА Регнум. Лидер партии «Рух новых сил» и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили передал президенту Украины Петру Порошенко письмо с предложением помириться. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на источники в окружении главы государства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и Саакашвили

«У Порошенко есть это письмо, — отметил источник. — Миша (Михаил Саакашвили) предлагает деэскалацию».

В команде бывшего президента Грузии о существовании письма ничего не знают.

Напомним, 16 декабря бывший президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook написал, что жителям Украины необходимо 17 декабря выйти на марш за импичмент президента страны Петра Порошенко.

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