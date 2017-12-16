Москва, 16 декабря, 2017, 19:38 — ИА Регнум. Приговоренный к восьми годам лишения свободы экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев рассказал о том, как прошла его первая ночь в Федеральном изоляторе № 1 («кремлевский централ»). Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Здесь (в СИЗО) все хорошо, чисто, светло, — говорит Улюкаев. — Все в порядке. Быть в одиночестве сейчас для меня большая ценность, чем все остальное».

Экс-глава Минэкономразвития отметил, что ему «психологически трудно» будет пока с новыми людьми, поэтому он высказал просьбу об одиночной камере.

Газета отмечает, что сейчас Улюкаев на десятидневном карантине, это значит, что он находится в камере один. По истечении этого срока одиночное содержание возможно только по медицинским или психологическим показаниям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы признал Улюкаева виновным в вымогательстве взятки и приговорил его к восьми годам колонии.

Защита Улюкаева уже заявила, что будет обжаловать приговор.

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