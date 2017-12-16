Санкт-Петербург, 16 декабря, 2017, 19:29 — ИА Регнум. В Петербурге решением суда арестован второй подозреваемый по делу о подготовке серии террористических актов в людных местах. Как предполагает следствие, с ноября 2017 года этот человек помогал потенциальному террористу в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта.

Владислав Краев ИА REGNUM Казанский собор Санкт-Петербурга

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сегодня, 16 декабря, Выборгский районный суд города избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 февраля 2018 года гражданину РФ Антону К. По материалам следствия, гражданин К. подозревается в пособничестве в приготовлении к террористическому акту.

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Напомним, 15 декабря судом под стражу был заключен задержанный органами ФСБ Евгений Е., который признался, что незаконно изготавливал взрывчатое вещество в гараже, арендованном на Литовской улице Петербурга. По его словам, это делалось для того, чтобы в воскресенье, 17 декабря, устроить взрыв в Казанском соборе Петербурга.

Евгений Е. арестован до 13 февраля 2018 года. Его действия квалифицированы по статье «приготовление к теракту». Дела обоих арестованных объединены в одно уголовное производство.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, сотрудниками ФСБ в Петербурге пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, они намеревались совершить теракты путем взрывов в одном из храмов Петербурга, а также местах массового нахождения людей.

В результате спецоперации задержаны семь членов террористической ячейки. У них изъяты взрывчатые вещества, компоненты самодельных взрывных устройств, автоматическое оружие, боеприпасы, экстремистская литература. Оперативные мероприятия и следствие по делу продолжаются.