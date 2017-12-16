Великий Новгород, 16 декабря, 2017, 19:14 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 16 декабря, состоялся митинг против роста тарифов на услуги ЖКХ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, у памятника Петру I на Набережной реки Гзень собрались, по данным регионального управления МВД, около 250 человек.

Ольга Ларина ИА REGNUM Митинг против роста тарифов ЖКХ в Великом Новгороде

Протестную акцию, организованную новгородским отделением КПРФ, также поддержали партии «Союз труда» и «Справедливая Россия». Участники митинга вышли с лозунгами «Не доводите до греха — снижайте цены ЖКХ!», «Снимите тарифное ярмо! Завышенные тарифы — в топку!» и подобными. Выступающие отмечали, что повышение в Великом Новгороде тарифа на жилищно-коммунальные услуги на 9,5% с 1 июля 2018 года значительно превышает инфляцию в России, при этом платежи за горячую воду для жителей областного центра вырастут на 11,4%, на тепло — на 12,6%.

Лидеры оппозиционных партий также отмечали, что указ губернатора Новгородской области Андрея Никитина о предельном росте тарифа на услуги ЖКХ в Великом Новгороде был согласован только одной партией — «Единая Россия», у которой в городской думе большинство голосов.

В резолюции митинга, которая была принята единогласно, протестующие потребовали от президента России Владимира Путина немедленной смены социально-экономического курса, заморозки тарифов ЖКХ. отмены «поборов на капремонт многоквартирных домов», закрытие фондов капремонта и финансирование капитального ремонта за счёт прогрессивной шкалы налогообложения.

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От губернатора Новгородской области Андрея Никитина участники митинга потребовали «выполнить указание президента о безусловном приведении индекса роста тарифов ЖКХ в соответствии с инфляцией», независимого аудита деятельности компании-концессионера ООО «ТК Новгородская» и муниципального предприятия «Новгородский водоканал». Кроме того, в резолюции протестующие потребовали отставки председателя областного комитета по ценовой и тарифной политике Марины Солтагановой, а также обратились к прокурору Новгородской области с требованием провести проверку концессионного соглашения с ООО «ТК Новгородская».

В завершении митинга представители регионального отделения КПРФ отпустили в небо чёрные шары с фамилиями чиновников и руководителей коммунальных компаний Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде митинги против роста тарифов ЖКХ собиралась проводить и партия «Яблоко», однако городские власти отказали «яблочникам» в проведении акции на центральной площади города, предложив вместо неё отдалённые городские территории — заброшенный аэродром в Кречевицах и картодром в Юрьево.

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Кроме того, накануне, 15 декабря, несогласованную с городскими властями акцию протеста у памятника Петру I провели представители «Коммунистов России» и «Другой России». Трое организаторов акции были задержаны полицией.

Напомним, с 1 июля 2018 года совокупный платёж за коммунальные услуги для жителей областного центра возрастёт на 9,5% вместо максимально возможных 7,6% по постановлению правительства РФ — предельный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ в Великом Новгороде выше нормативного на 1,9 процентных пункта 30 ноября большинством голосов согласовала дума Великого Новгорода. Рост тарифов власти объясняют необходимостью выполнения условий концессионного соглашения с ООО «ТК «Новгородская».