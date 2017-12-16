Ереван, 16 декабря, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Комментарий МИД Турции от 14 декабря относительно армяно-турецких отношений — очередной вопиющий пример искажения буквы и духа Цюрихских протоколов 2009 года. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Армении.

Здание МИД Армении

«Наша позиция по процессу нормализации отношений с Турцией, инициированного президентом Саргсяном, была выражена в известном подходе — урегулирование без предусловий. Именно с этим общим пониманием мы и начали переговорный процесс с турецкой стороной и достигли договоренностей.

Как известно, сразу же после подписания протоколов Анкара отступилась от договоренностей: она не только отказалась от их ратификации, но и вернулась к языку предусловий, который использовала до старта процесса. Последний комментарий МИД Турции относится к тому же ряду.

Анкара не гнушается повторять свои предусловия, связывая армяно-турецкие отношения с разрешением карабахской проблемы, причем в пользу Азербайджана, с произвольной ссылкой к резолюциям Совбеза ООН, не имеющим какого-либо отношения к переговорному процессу по урегулированию. Всем известно, что в протоколах нет даже слова о карабахском конфликте или каких-либо предусловиях. После подписания, вновь вернувшись к языку предусловий, Турция пошла против международного сообщества, которое, как в то время, так и сегодня, поддерживает урегулирование армяно-турецких отношений без предусловий.

Турецкая сторона отказалась от ратификации протоколов и весь процесс умышленно завела в тупик. Именно по этой причине Армения была вынуждена приостановить процедуру ратификации, оставаясь при этом в процессе урегулирования, что главами разных стран было встречено с пониманием и удостоилось приветствия.

Очевидно, что и сегодня, спустя столько лет после подписания протоколов, Анкара не готова нормализовать армяно-турецкие отношения.

Отнюдь не новость, что власти Турции цепляются за стереотипные подходы, пытаются озвучивать фальшивые обвинения. Уже больше 100 лет, как руководство этой страны отрицает факт Геноцида армян. Неужели гораздо проще посредством отрицания взваливать на свои плечи вину за совершенное Османской империей большое преступление 100-летней давности, чем признать его, оказав тем самым огромную услугу как собственному народу, так и будущему данного региона, делу предупреждения новых геноцидов?

Анкара идет по противоположному пути. В комментарии МИД Турции утверждается, будто усилия по признанию Геноцида армян ошибочны как в моральном, так и в правовом плане и являются шагами, преследующими отрицательные цели. Выходит, что Турция дает моральные советы Франции, Германии, Австрии, России, Уругваю, Аргентине, Бельгии, Греции и десяткам других государств, которые признали Геноцид армян.

Смешно, что Турция, которая в мире считается одной из стран, ограничивающих свободу слова, пытается оправдать политику отрицания, мотивируя это свободой слова.

Как после подписания протоколов, так и сегодня в разных столицах мира четко осознают, что мяч находится на половине поля Турции, что Армения сделала все возможное для нормализации армяно-турецких отношений. Отсутствие в Анкаре осознания этого и других реалий укореняет в мире ощущение, что Турция и международное сообщество говорят на разных языках.

И повторяем, что именно в этом заключается причина того, что президент Армении Серж Саргсян с трибуны ООН заявил, что в условиях отсутствия какого-либо положительного сдвига в направлении претворения в жизнь Цюрихских протоколов Армения аннулирует их весной 2018 года», — отмечено в сообщении МИД Армении.