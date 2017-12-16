Киев, 16 декабря, 2017, 17:24 — ИА Регнум. Жителям Украины необходимо в воскресенье, 17 декабря, выйти на марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. Об этом написал бывший президент Грузии и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили и Порошенко

«Мы (жители Украины) все обязательно должны выйти на марш за импичмент для того, чтобы удержать власть от рокового последнего шага, который сделает ее диктатурой, а следовательно — для спасения страны от катастрофы», — отметил экс-губернатор Одесской области.

Бывший президент Грузии также перечислил пункты, по которым его сторонники не готовы идти на компромисс в властью. По его мнению, на Украине необходимо остранить олигархов от власти, прикрыть «коррупционные схемы» и наказать виновных, остановить политические репрессии, отправить в отставку генпрокурора Юрия Луценко и др.

16 декабря глава партии «Рух новых сил» области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne заявил, что диалог с президентом Украины Петром Порошенко возможен и даже необходим.

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