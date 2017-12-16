Махачкала, 16 декабря, 2017, 16:53 — ИА Регнум. В Карабудахкентском районе Дагестана в связи с поиском членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил РИА «Новости» представитель оперативного штаба по республике.

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«Начальником управления ФСБ РФ по Дагестану, руководителем оперативного штаба принято решение о введении правового режима КТО в административных границах села Губден», — уточнил источник.

По его словам, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск боевиков и их пособников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 октября текущего года в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с вооружением, принадлежащий боевикам.

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