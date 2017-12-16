Киев, 16 декабря, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Украина в 2018 г. планирует осуществлять вещание телеканалов и радиостанций на территорию Крыма уже с двух вышек. Об этом написал член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«В рамках проекта стратегии (…) планируется увеличить высоту госбашни в Чаплинке Херсонской области с 92 м до 133 м — в течение первой половины 2018 г», — написал Костинский.

Он добавил, что украинская сторона планирует создать дополнительный цифровой «мультиплекс с целью организации мощного вещания в направлении Армянска и Красноперекопска первых 5 украинских телеканалов», в также «организовать аналоговое вещание в направлении Крыма двух украинских телеканалов (…) и 7 украинских радиостанций».

По его словам, вещание на Крым в 2018 г. будет осуществляться с Чонгарской и Чаплынской башен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым был включен в состав РФ в марте 2014 г. после референдума, на котором более 95% жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины. Народное голосование стало реакцией на госпереворот в Киеве в феврале 2014 г.

Власти Украины не признают результаты референдума в Крыму.

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