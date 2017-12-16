Москва, 16 декабря, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Субъекты Российской Федерации получат из федерального бюджета 49 млрд рублей на программу строительства яслей. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил журналистам министр труда и социальной защиты населения Максим Топилин на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

В детском саду

По словам Топилина, эта программа рассчитана на два года. В рамках этой программы, которую Топилин назвал «инвестиционным направлением», регионы получат в общей сложности 24,5 млрд рублей в год (49 млрд рублей за два года).

«Инвестиционное направление, так скажем, связано с рабочими местами и связано с инфраструктурой и строительством детских садов для детишек. Мы с вами программу реализовывали от трех до семи (лет — ИА REGNUM ), теперь эта программа будет от нуля до трех, то есть яслей…», — рассказал Топилин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции сообщил, что начинается новая программа по созданию в России дополнительных мест в яслях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Задача этой программы — обеспечить в 2018 — 2019 годах стопроцентную доступность дошкольного образования по категории яслей. В рамках программы планируется создание 326 тысяч ясельных мест.

Кроме того, Путин напомнил, что властям удалось решить задачу по обеспечению детей местами в детских садах на 98,8%. Эта проблема вскоре будет полностью закрыта.