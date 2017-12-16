Калуга, 16 декабря, 2017, 15:48 — ИА Регнум. Сегодня, 16 декабря, в калужской резиденции Деда Мороза (пер. Григоров д. 9) открылось выездное почтовое отделение, для отправки писем и открыток в адрес вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Опустить заветное письмо могут все желающие до 24 декабря 2017 года.

Иллюстрация пресс-службы УФПС Калужской области Открытка Новогодняя Калуга

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель, УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, в рамках выездного почтового отделения также можно оправить поздравление родным и близким, украсив его новогодним художественным штемпелем.

«Специально к открытию калужской резиденции Деда Мороза УФПС Калужской области выпустил новогоднюю почтовую открытку, которая продолжает акварельную серию с видами Калуги, основанную на работах местного художника Юлии Полюгаевой. Открытка передает атмосферу праздника, на ней изображена Театральная площадь, украшенная к Новому году», — сказала Ольга Строк.

Выемка писем и открыток с новогодними пожеланиями будет осуществляться сотрудниками Почты России по графику, и доставлены в Великий Устюг. Однако ответ Дед Мороз пришлет только в том случае, если будет указан правильный обратный адрес отправителя.

Напомним, письма Деду Морозу с наклеенной почтовой маркой, следует отправлять на официальный адрес: 162 340, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.