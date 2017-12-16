Тбилиси, 16 декабря, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента обратились к властям Грузии и призвали их выполнить решение ЕСПЧ и немедленно освободить из заключения бывшего премьер-министра страны Вано Мерабишвили.

Gov.ge Вано Мерабишвили

Подписанное 9 европейскими депутатами обращение распространила партия «Европейская Грузия» (отделившаяся около года назад от «Единого национального движения»). Послание европарламентариев адресовано президенту, премьер-министру и председателю парламента Грузии.

Его авторы заверяют грузинское руководство в стойкой поддержке суверенитета, территориальной целостности Грузии и европейского выбора грузинского народа.

«С демократической точки зрения Грузия пошла дальше всех среди стран Восточного партнерства, в том числе потому, что в Грузии существует сильная прозападная оппозиция и свободные от контроля правительства СМИ», — сказано в обращении.

По мнению депутатов Европарламента, для продолжения прогресса в этом направлении правительству Грузии необходимо решить несколько важных вопросов.

Первым таким вопросом они называют именно освобождение Вано Мерабишвили, так как, согласно решению Европейского суда по правам человека, в отношении бывшего премьер-министра была нарушена статья 18-я Европейской конвенции по правам человека.

«В полной вызовов международной безопасности обстановке в интересах грузинского народа необходимо, чтобы все политические силы нашли общий язык и задумались о будущем страны. С учетом вышесказанного призываем правительство Грузии немедленно освободить Вано Мерабишвили», — говорится в обращении.

Второй момент, на который указывают европарламентарии, касается подотчетности правительства перед парламентом. Они призывают премьер-министра и министров не уклоняться от контроля со стороны парламента. Речь идет также об отношении к оппозиции. «К оппозиции, в том числе с точки зрения привлечения пожертвований и возможности конкуренции, правительство должно относиться в соответствии со стандартами, к которым стремится Грузия», — заявляют депутаты Европарламента.

И еще одна рекомендация касается телекомпании «Рустави-2» и необходимости сохранения плюралистичной медиа-среды. «Мы следим за попытками смены владельцев самой популярной в Грузии телекомпании «Рустави-2», которые вызвали беспокойство со стороны разных партнеров, в том числе представителей ОБСЕ», — подчеркивают авторы обращения.

Экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили отбывает срок наказания по трем уголовным делам, касающимся подкупа избирателей, растраты государственных средств и злоупотребления служебным положением. Еще несколько уголовных дел, фигурантом которых он является, находятся в процессе расследования, в том числе нашумевшее дело об обстоятельствах гибели экс-премьера Зураба Жвания.

14 июня прошлого года Страсбургский суд вынес решение по иску адвокатов Мерабишвили против Грузии, которым обязал правительство Грузии выплатить истцу моральную компенсацию в размере 4 тысяч евро и еще 4 тысячи евро выплатить адвокатам Мерабишвили в качестве гонорара.

Вано Мерабишвили был арестован в 2013 году по обвинениям в подкупе избирателей, растрате государственных средств и злоупотреблении служебным положением. По этому делу суд приговорил его к 5 годам лишения свободы. По делу об убийстве Сандро Гиргвлиани Мерабишвили осужден на 3 года лишения свободы за превышение служебных полномочий, а по делу о разгоне митинга оппозиции 26 мая 2011 года ему было присуждено 4,5 года лишения свободы.