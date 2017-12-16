Вашингтон, 16 декабря, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Американское космическое агентство NASA заявило о том, что к Земле приблизится крупный астероид. Об этом говорится на сайте агентства.

Tomruen Орбита астероида Фаэтон

Речь идет об астероиде Фаэтон, который пролетит от Земли на расстоянии 10 млн километров. Это в 27 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Ожидается, что наименьшее расстояние от астероида до нашей планеты будет 16 декабря. Небесное тело имеет диаметр 4,8 километра.

Отмечается также, что Фаэтон относится к категории «потенциально опасных» небесных тел. Он движется вокруг Солнца, и его орбита пересекает орбиты четырёх планет — Меркурия, Венеры, Земли до Марса.

В случае столкновения он может принести планете большой ущерб. В следующий раз подобное сближение Земли и Фаэтона произойдёт в 2093 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные попытались найти признаки иноземной жизни на астероиде Оумуамуа, однако никаких радиосигналов им обнаружить не удалось.

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