Путин объявил благодарность военным, охранявшим его во время визита в Сирию
Москва, 16 декабря, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил объявить благодарность военным, которые обеспечивали безопасность его визита 11 декабря на авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.
Сообщается, что по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, президента Владимира Путина министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, задействованным в обеспечении безопасности российского лидера при посещении им авиабазы Хмеймим в Сирии.
За образцовое выполнение поставленных задач поощрены: офицеры и военнослужащие контрактной службы Сил специальных операций и военной полиции, экипажи отдельных кораблей оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, специалисты радиоэлектронной борьбы, личный состав расчетов противовоздушной обороны, а также пилоты истребительной и армейской авиации, сопровождавшие президентский борт.
Кроме того, по указанию президента России поощрены подразделения морской пехоты, прикрывавшие наиболее диверсионно-опасные направления за пределами авиабазы Хмеймим на суше и с моря, а также специально переброшенные в Сирию военнослужащие особых групп Сил специальных операций и морских противодиверсионных сил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Путин совершил молниеносное ближневосточное турне. В один день он прилетел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о выводе основной части российского контингента из этой страны, встретился с военнослужащими и сирийским президентом Башаром Асадом.
Из Сирии Путин перелетел в Каир, где провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Из Каира он прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
На ежегодной пресс-конференции Путина, журналисты спросили его, как обеспечивалась безопасность столько сложного мероприятия, особенно что касается визита в Сирию.
«Безопасность обеспечивали и на земле, и в воздухе. Вы знаете эти опасные моменты при взлете и посадке, когда можно стать целью для ПЗРК. Летчики не просто летели рядом, они ушли ниже нашего самолета, для того чтобы горячие сопла их истребителей в случае чего приняли ракеты на себя», — рассказал Путин.
Он пояснил, что военные летчики по сути прикрыли его самолет своими боевыми машинами.