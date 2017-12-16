Москва, 16 декабря, 2017, 15:14 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил объявить благодарность военным, которые обеспечивали безопасность его визита 11 декабря на авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республики. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

Kremlin.ru Владимир Путин на авиабазе Хмеймим

Сообщается, что по поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, президента Владимира Путина министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, задействованным в обеспечении безопасности российского лидера при посещении им авиабазы Хмеймим в Сирии.

За образцовое выполнение поставленных задач поощрены: офицеры и военнослужащие контрактной службы Сил специальных операций и военной полиции, экипажи отдельных кораблей оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, специалисты радиоэлектронной борьбы, личный состав расчетов противовоздушной обороны, а также пилоты истребительной и армейской авиации, сопровождавшие президентский борт.

Кроме того, по указанию президента России поощрены подразделения морской пехоты, прикрывавшие наиболее диверсионно-опасные направления за пределами авиабазы Хмеймим на суше и с моря, а также специально переброшенные в Сирию военнослужащие особых групп Сил специальных операций и морских противодиверсионных сил.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Путин совершил молниеносное ближневосточное турне. В один день он прилетел на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, где отдал приказ о выводе основной части российского контингента из этой страны, встретился с военнослужащими и сирийским президентом Башаром Асадом.

Из Сирии Путин перелетел в Каир, где провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Из Каира он прибыл в Анкару, где провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

На ежегодной пресс-конференции Путина, журналисты спросили его, как обеспечивалась безопасность столько сложного мероприятия, особенно что касается визита в Сирию.

«Безопасность обеспечивали и на земле, и в воздухе. Вы знаете эти опасные моменты при взлете и посадке, когда можно стать целью для ПЗРК. Летчики не просто летели рядом, они ушли ниже нашего самолета, для того чтобы горячие сопла их истребителей в случае чего приняли ракеты на себя», — рассказал Путин.

Он пояснил, что военные летчики по сути прикрыли его самолет своими боевыми машинами.