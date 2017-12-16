Москва, 16 декабря, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Новый состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию (МКС) утверждён государственной комиссией на Байконуре. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

МКС

На станцию отправятся российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тингл и японский астронавт Норисигэ Канаи. Для Шкаплерова этот полёт станет третьим, а Тингл и Канаи отправятся в космос впервые.

Космонавты отправятся в космос на корабле «Союз МС-07», который будет выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-ФГ».

Старт намечен на 17 декабря на 10:21 мск. Стыковка космического корабля с МКС должна произойти 19 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 декабря российский космонавт Сергей Рязанский, а также астронавт NASA Рэндолф Брезник и астронавт ESA Паоло Несполи вернулись на Землю со станции. Они приземлились на корабле «Союз МС-05» в Казахстане около города Жезказган. Они провели на орбите 139 суток.

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