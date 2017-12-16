Якутск, 16 декабря, 2017, 12:47 — ИА Регнум. 15 декабря 2017 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялись Дни Республики Саха (Якутия), в которых приняли участие народные депутаты во главе с Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александром Жирковым.

Пресс-служба Ил Тумэна В Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялись Дни Республики Саха (Якутия)

После завершения «Часа субъекта» в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента страны Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов, Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков подвели итоги мероприятий, проведенных с 13 по 15 декабря 2017 года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов отметил, что мероприятия в рамках Дней Якутии в Москве, Санкт-Петербурге, посвященные 385-летию вхождения Якутии в состав России, 95-летию образования ЯАССР, 25-летию Конституции (Основного закона) Республики Саха (Якутия), нацелены на презентацию республики, так как не только инвесторы, но и россияне должны знать, иметь представление о самом крупном субъекте страны, о потенциале и перспективах развития Якутии. Ил Дархан подчеркнул, что Якутия принимает самое активное участие в Днях Дальнего Востока в Москве.

Егор Борисов обратил внимание на то, что сегодня Совет Федерации назначил выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 года, и заявил, что стабильное, устойчивое развитие якутяне связывают с продолжением государственной политики, проводимой Владимиром Путиным.

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что в культурной части Программы Дней Якутии в Совете Федерации республика представила особенности северного региона, самобытность народа.

Спикер Ил Тумэна подчеркнул, что в деловой части проведена большая предварительная работа по продвижению предложений республики в Совете Федерации, Правительстве Российской Федерации.

«Сегодня подвели итоги пятилетней работы по исполнению постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) и наметили проект нового решения в Совете Федерации, провели согласительную работу в комитетах верхней палаты парламента с участием депутатов Государственной Думы, членов Правительства Российской Федерации. Этот проект 26 декабря текущего года обретет статус федерального документа — Постановления Федерального Собрания Российской Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)», — сказал парламентарий.

Александр Жирков отметил, что Дни субъектов в Совете Федерации стали устойчивой, постоянно действующей площадкой для взаимодействия и оказания реальной поддержки регионам в законодательном обеспечении их социально-экономического развития.

«Для нашей республики важно, что в верхней палате парламента страны созданы уникальные институты законотворческой деятельности — Совет законодателей, Совет по Арктике и Антарктике под председательством нашего сенатора Вячеслава Штырова», — сказал спикер Ил Тумэна и обратил внимание журналистов на то, что благодаря системной работе этого Совета определена основная дорожная карта законопроекта об Арктической зоне Российской Федерации в Государственной Думе.

На вопрос о реализации федерального закона о «дальневосточном гектаре» в Якутии Александр Жирков ответил, что республика с самого начала зарождения прослеживала этот законопроект, приняла непосредственное участие в обсуждении документа и провела большую последовательную работу по внесению изменений в законопроект, учитывающих региональные особенности Якутии, интересы местного населения.

Спикер Ил Тумэна подчеркнул, что Республика Саха (Якутия) приняла и сегодня продолжает принимать ряд конкретных шагов для того, чтобы дальневосточный гектар прежде всего стал достоянием местного населения.

«Для привлечения, закрепления людей на Севере необходимо создать нормальные условия для жизни и работы местному населению. Об этих проблемах я сегодня говорил на заседании Совета Федерации. Убежден в том, что так называемым «вахтовым методом» вопросы развития Севера невозможно решить. Буквально вчера Президент Российской Федерации Владимир Путин еще раз подчеркнул о необходимости применения комплексного подхода к освоению Арктических территорий, включая вопросы рационального природопользования, устойчивого экологического благополучия, учет интересов местного населения», — резюмировал Александр Жирков.