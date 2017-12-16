Москва, 16 декабря, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Президенту США Дональду Трампу пока не под силу развернуть американскую систему, как и 30 лет назад Штаты считают Россию главным соперником. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 декабря, об этом заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

В районе лагеря беженцев в сирийской провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов создаются вооруженные формирования «Новая сирийская армия». Сирийские беженцы, возвращающиеся в освобожденные от ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) районы, сообщают, что международная коалиция во главе с США более полугода использует лагерь беженцев в провинции как базу подготовки боевиков, информирует российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии.

Американцы поступали так же 30 лет назад, отметил Клинцевич.

«Практически то же самое делали американцы и в 80-х годах прошлого века — во время Афганской войны, готовя террористов и натравливая их на Советский Союз. Судя по всему, время для США остановилось. Сегодняшнюю Россию, как и 30 лет назад Советский Союз, они считают своим главным геополитическим противником, для борьбы с которым все средства хороши», — отметил он.

Сенатор не исключил, что Трамп, возможно, и пытается избежать крайних форм противостояния, но он явно не в силах развернуть американскую политическую систему.

«Нынешний хозяин Белого дома, как тот повар из басни Крылова, говорит правильные слова, а Васька слушает, да ест. Подготовка боевиков американскими инструкторами продолжается», — сказал Клинцевич.