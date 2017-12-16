Москва, 16 декабря, 2017, 11:10 — ИА Регнум. В издательстве ИА REGNUM вышла книга российского историка-кавказоведа, кандидата исторических наук Вадима Муханова «Кавказ в революционную пору… К истории Закавказья в 1917 — первой половине 1918 г.». Автор является старшим научным сотрудником Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО и давно занимается темой истории Закавказья в период революции и Гражданской войны. В ближайшее время должна выйти другая научно-популярная работа указанного автора, посвященная истории советизации Закавказья в 1920—1921 гг.

Митинг в Баку. 1917

В книге рассматривается военно-политическая ситуация, сложившая в начале 1917 года, рассказывается о том, как Закавказский край встретил известие о февральской революции, как он взаимодействовал с Временным правительством, как реагировал на октябрьские события в Петрограде.

Автор анализирует и процесс становления национальных сил в регионе, в первую очередь, грузинских. Подробно рассматривается борьба за власть в регионе, начавшаяся в середине 1917 года и продолжавшаяся вплоть до объявления независимости Грузии, Армении и Азербайджана в мае 1918 года. Исследователь подробно останавливается на кровавых Шамхорских событиях января 1918 года, когда по инициативе грузинских политиков во главе с Ноем Жордания и при поддержки ряда мусульманских лидеров была проведена силовая операция по захвату оружия отступающих частей русского Кавказского фронта, приведшая к многочисленным жертвам как среди русских солдат, так и среди местного населения.

Отдельный параграф посвящён анализу ситуации в регионе в первой половине 1918 года, в период турецкого наступления и краха политически единого Закавказья. В. М. Муханов подробно останавливается на сепаратных переговорах грузинской политической элиты с немцами и азербайджанских контактах с турками, которые быстро привели к окончательному развалу Закавказской федерации и появлению трех отдельных республик — Азербайджанской, Армянской и Грузинской.

В ближайшее время на сайте ИА REGNUM будет опубликован общедоступная pdf-версия книги.

Первым изданием новой книжной серии стала книга О. Р. Айрапетова «Крымская война. Популярный очерк».