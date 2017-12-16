Якутск, 16 декабря, 2017, 12:22 — ИА Регнум. 15 декабря, когда в Москве торжественно открылись Дни Якутии. На мероприятии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в присутствии главы Якутии Егора Борисова запустил одну из самых масштабных строек угледобывающей отрасли — обогатительную фабрику «Инаглинская-2», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Дмитрий Медведев и Егор Борисов на встрече в Правительстве России

Мощность этого объекта — 12 млн тонн обогащенного угля в год. Объём инвестиций в развитие ГОК «Инаглинский» составит 62,5 млрд рублей, реализация инвестиционного проекта позволит России стать лидером по поставкам углей премиальных марок на мировом рынке. По мощности переработки и оборудованию фабрика не имеет аналогов.

Как известно, угледобывающая компания «Колмар» развивает свои инвестиционные проекты в Республике Саха (Якутия). «Колмар» к 2021 году будет добывать 20 млн тонн угля и весь этот объём перерабатывать. В настоящий момент построена и успешно функционирует обогатительная фабрика «Инаглинская-1» мощностью 2 млн тонн угля в год. В феврале 2018 года будет завершено строительство фабрики «Денисовская», мощностью 6 млн тонн угля.

Вместе с строительством обогатительной фабрики был дан старт строительству гидротехнических сооружений — причалов в составе транспортно-перегрузочного комплекса на северном берегу бухты Мучке в Ванинском районе Хабаровского края. Собственный порт позволит компании экспортировать продукцию в необходимом объеме. К 2022 году мощность терминала составит до 24 млн тонн в год, он войдет в пятерку самых крупных и современных терминалов в России с автоматизированной системой погрузки судов. Транспортно-перегрузочный комплекс и глубоководные причалы (до 21 м) позволят принимать суда дедвейтом до 168 тыс. тонн. Окончание строительства гидротехнических сооружений — 4 кв. 2022 года. Общий объем инвестиций в строительство составляет 5,5 млрд рублей. Будут создано более 550 новых рабочих мест в регионе.

Интерес к компании подтвердился и в ходе Дней Якутии в Москве. Павильон «Колмара» в «Экспоцентре» — один из самых посещаемых.