Якутск, 16 декабря, 2017, 12:22 — ИА Регнум. 15 декабря в «Экспоцентре» состоялось торжественное открытие Дней Якутии в Москве. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в мероприятии, посвященном 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства, 95-летию образования Якутской АССР и 25-летию Конституции Республики Саха (Якутия) приняли участие глава республики Егор Борисов, председатель правительства Евгений Чекин, члены правительства республики, руководители федеральных министерств в ведомств, депутаты Государственной Думы РФ, представители правительства города Москвы, руководители крупного бизнеса, ветераны республики, гости из соседних регионов ДФО, москвичи и гости столицы.

СахаМедиа Открытие Дней Якутии в Москве

СахаМедиа Открытие Дней Якутии в Москве

По оценкам организаторов, в этот день в якутском павильоне побывало несколько тысяч человек. Зал, где прошла церемония открытия, не смог вместить всех желающих. Гостей увлекла красочная программа, состоящая из танцевальных, вокальных и театрализованных номеров, которую представили ведущие артисты и звезды современной якутской культуры: национальный театр танца С. Зверева — Кыыл Уола, Государственный театр коренных малочисленных народов Севера РС (Я), фольклорная группа «Айархан». Особый колорит и праздничное настроение привнесли в церемонию национальные деды морозы: из Татарстана — Кыш Бабай, из Карелии — Талви Укко, Дед Мороз из Великого Устюга, якутский Чысхаан.

Культурная часть программы открытия Дней Якутии дополнилась деловой. Состоялось подписание ряда более десятка соглашений о сотрудничестве, в том числе с Федеральной антимонопольной службой, Аналитическим центром при Правительстве РФ и правительством Москвы.

СахаМедиа Открытие Дней Якутии в Москве

В своем эмоциональном выступлении глава Якутии Егор Борисов акцентировал внимание на историческом значении мероприятия: «Четыре века мы живем вместе в России. За это время произошло много важнейших событий, но за всю эту эпоху, и в будущем, Якутия всегда видела и видит себя в составе Российского государства!».

«Якутия сегодня чувствует себя уверенно, с оптимизмом смотрит в будущее, благодаря политике президента и правительства страны. Приоритетом России в ХХI веке будет развитие Дальнего Востока, в котором Якутия по праву считается ключевым регионом. Республика и дальше будет вносить свою весомую лепту на благо развития всей страны», — заверил Егор Борисов.

Он также передал слова поздравления от Председателя Правительства России Дмитрия Медведева: Егор Афанасьевич приехал в «Экспоцентр» прямо с совещания у премьер-министра страны. В завершение своей речи глава республики объявил Дни Якутии в Москве открытыми.