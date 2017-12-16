Балашиха, Московская область, 16 декабря, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Причиной появления неприятного запаха во многих районах Москвы 8 декабря стали работы по дегазации на свалке твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино», расположенной в подмосковной Балашихе рядом с Железнодорожным. При этом превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода в воздухе не представляло угрозы для населения. Такое заявление выпустила сегодня, 16 декабря, пресс-служба МЧС России.

Mchs.gov.ru Мобильная лаборатория МЧС осуществляет экологический контроль воздуха в Москве

Сообщается, что за минувшие сутки в районе полигона «Кучино» были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в воздухе — максимально в 3,4 раза.

«По данным Роспотребнадзора, указанные концентрации не формируют токсикологического воздействия на организм человека и не представляют угрозы для здоровья населения», — подчеркнули в министерстве.

Именно работы по дегазации свалки стали одной из причин резкого неприятного запаха во многих районах Москвы 8 декабря. Роспотребнадзор потребовал от властей Московской области приостановить работы по дегазации в период неблагоприятных погодных условий.

Иными словами, когда ветер несет вредные примеси с полигона «Кучино» в сторону Москвы — работы следует приостанавливать, а когда в сторону областных населенных пунктов — таких как Железнодорожный и другие, работы проводить можно. В безветренную погоду работы, по всей видимости, также проводить не стоит, так как объемы свали столь велики, что при дегазации сероводород заполоняет все вокруг, включая восточные районы столицы.