Оренбург, 16 декабря, 2017, 09:26 — ИА Регнум. В оренбургском торговом комплексе «Радуга» произошел пожар. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

Фото пресс-служба МЧС Оренбургской области Пожар в торговом центре «Радуга»

Сообщается, что информация о пожаре в ТЦ «Радуга», расположенном по адресу: проспект Гагарина, дом № 48/1, поступила на пульт дежурного в 01:07 по местному времени (23:07 15 декабря по московскому времени). На место были направлены силы и средства гарнизона согласно расписанию выезда.

В 01:40 по местному времени пожар был локализован, в 03:20 — полностью ликвидирован.

Очаг возгорания находился на втором этаже в одном из торговых залов. Пламя бушевало на площади в 40 квадратных метров. Были повреждены перегородки, внутренняя отделка, промышленные товары и торговое оборудование.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сейчас устанавливается причина пожара. Проводится доследственная проверка.