Якутск, 16 декабря, 2017, 09:11 — ИА Регнум. На заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 15 декабря прошел «Час субъекта», посвященный социально-экономическому развитию Республики Саха (Якутия), в котором приняли участие народные депутаты республики.

Пресс-служба Ил Тумэна Валентина Матвиенко вручила Александру Жиркову Благодарность

Перед заседанием состоялась встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко с Главой Республики Саха (Якутия) Егором Борисовым, Председателем Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александром Жирковым и членами Совета Федерации Александром Акимовым, Вячеславом Штыровым, в ходе которой обсуждены перспективы социально-экономического развитияРеспублики Саха (Якутия).

В ходе встречи делегация посетила выставку, в которой представлены история становления Якутии, современное настоящее республики и приоритетные проекты будущего.

На заседании Совета Федерации в формате «Час субъекта» Председатель Ил Тумэн Александр Жирков выступил с докладомоб актуальных проблемах законодательного обеспечения социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).

Спикер отметил, что для лучшего взаимодействия с Федеральным Собранием Российской Федерации в законодательном процессе и обмене опытом парламентской деятельности для Республики принципиально важными и полезными являются уникальные институты, созданные в Совете Федерации Федерального Собрания. Это — Совет законодателей Российской Федерации и Совет по Арктике и Антарктике.

Алекссандр Жирков обратил внимание на то, что в работе в Совете законодателей находится несколько законодательных инициатив республики, и заявил, что в ближайшее время на рассмотрение Совета будут внесены законопроекты «Об охране и рациональном использовании вечной мерзлоты» и «Об этнологической экспертизе». Парламентарий подчеркнул, что накануне Года экологии Ил Тумэн принял Экологическую доктрину республики и начата работа по включению в государственные программы и другие стратегические документы положений и требований Экологической доктрины.

Председатель парламента Якутии напомнил, что благодаря инициативе и при участии членов Совета Федерации в свое время были приняты в работу два базовых законопроекта, призванных закрепить реальные механизмы государственного регулирования и государственной поддержки социально-экономического развития крупнейших территорий Российской Федерации.

«Это — проект федерального закона «Об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и федеральный законопроект «О развитии Арктической зоны Российской Федерации», в принятии которого мы, да и другие регионы, входящие в зону Арктики и Дальнего Востока, продолжаем настаивать», — сказал выступающий.

Также Александр Жирков заострил внимание на том, что мерами и полумерами проблемы социально-экономического развития этих территорий не решить.

«Мы стараемся одними решениями вернуть или направить людей на Север, а другими как бы выдавливаем их оттуда, порой непродуманно и искусственно лишая или не создавая им нормальных условий для жизни и работы», — сказал парламентарий.

Спикер Ил Тумэна остановился на проблемах оказания первичной медико-санитарной помощь в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; развития малой авиации с относительно низкой себестоимостью пассажирских перевозок; увеличения земельного налога для коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционное хозяйствование; участия недропользователей в социально-экономическом развитии тех населенных пунктов, на территории которых осваивают месторождения.

Александр Жирков отметил, что поставленные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачи по развитию Дальнего Востока и Арктических территорий вахтовым методом не решить.

«Необходимо в идеале стремиться к созданию таких условий жизни на Севере, чтобы тот молодой чиновник, который втиснул эти огромные территории в свои нормативы, сам захотел бы поехать на Север продвигать дальше, чем наш народ, самое северное и самое экстремальное в мире животноводство, оленеводство и земледелие», — сказал он.

Спикер Ил Тумэна подчеркнул, что наряду с созданием новых точек роста: территорий опережающего развития, опорных зон необходимо продолжить работу по принятию базовых, комплексных законов, создающих реальные механизмы комплексного освоения и комплексного развития Арктических и Дальневосточных территорий.

Александр Жирков напомнил, что 14 декабря 2017 года в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин еще раз подчеркнул о необходимости комплексного подхода к освоению Арктических территорий, включая вопросы рационального недропользования, сохранения экологического равновесия и соблюдения интересов северного жителя.

«В реализации этих целей и задач роль координатора, как нам кажется из далека, остается за Советом Федерации. Для этого у Совета Федерации имеется необходимая связь с нашими регионами, работают государственные мужи, знающие особенности Северных и Дальневосточных территорий, профессионалы с огромным опытом хозяйственной и государственной деятельности», — сказал парламентарий.

Жирков обратился к Валентине Матвиенко с предложением рассмотреть возможность создания на основе рабочей группы Совета Федерации по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского региона постоянно действующего Совета по Дальнему Востоку и Байкальскому региону.

В своем выступлении Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ отметила, что Якутия — это главный стратегический регион в развитии Дальнего Востока и руководство республики делает верный акцент на привлечении инвестиций и создании благоприятных условий ведения бизнеса, что способствует уверенному росту промышленного производства, реализации масштабных проектов.

Она указала на то, что сегодня нельзя замыкаться на развитии добывающей отрасли, надо активно поддерживать высокотехнологичные производства и в других отраслях промышленности. На это нацелены федеральные программы по развитию и Дальнего Востока, и Байкальского региона, и Арктики.

Председатель верхней палаты парламента страны подчеркнула позитивные изменения в развитии региона и обратила внимание на то, что республике нужны современные автомобильные дороги, мосты, необходимо завершить строительство железнодорожного пускового комплекса Томмот-Якутск.

«Следует проработать возможность софинансирования из федерального бюджета строительства ключевых транспортных объектов в регионе», — сказала она.

Валентина Матвиенко заявила, что нельзя мириться и с тем, что уровень газификации Республики почти в два раза ниже общероссийского, и Программа развития газоснабжения и газификации Якутии до 2026 года должна быть выполнена. Другой стратегической задачей она назвала повышение самообеспеченности региона продовольственными товарами.

Спикер Совета Федерации отметила лучшие практики республики в реализации социальной, молодежной политики, в культуре и образовании. Парламентарий особо выделила бережное отношение руководства республики к богатому культурному наследию народов Якутии.

«Создаются условия для сохранения эпоса «Олонхо», который признан ЮНЕСКО шедевром устного нематериального культурного наследия человечества, ежегодно проводятся национальные праздники «Ысыах» и «День хомуса», — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко представил проект Постановления Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)», разработанный на основе обсуждения ключевых проблем и перспектив развития региона на расширенных заседаниях шести Комитетов верхней палаты парламента страны и в ходе круглого стола с участием представителей исполнительных органов федеральной власти, народных депутатов, членов Правительства и представителей органов исполнительной власти Республики Саха (Якутия).

Олег Мельниченко выразил благодарность Главе Республики Саха (Якутия) Егору Борисову, Председателю Ил Тумэн Республики Саха (Якутия) Александру Жиркову, всей делегации республики за совместную работу по подготовке Дней субъекта в Совете Федерации.

Сенаторами после голосования представленный проект постановления был принят за основу.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимание сенаторов на то, чтобы Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера внимательно рассмотрел обоснованные предложения республики для доработки проекта Постановления, в том числе предложение, озвученное в выступлении Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) АлександраЖиркова.

Спикер Совета Федерации отметила, что с учетом поступивших предложений постановление будет принято в окончательном виде на следующем пленарном заседании верхней палаты российского парламента 26 декабря 2017 года.

В конце выступленияВалентина Матвиенко вручила Александру Жиркову Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Республики Саха (Якутия).