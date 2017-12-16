Вашингтон, 16 декабря, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что очень бы хотел сотрудничать с Российской Федерацией по вопросу Афганистана. Об этом Мэттис заявил в беседе с журналистами, стенограмму которой распространила сегодня, 16 декабря, пресс-служба Пентагона.

U.S. Marine Corps Американские солдаты в Афганистане

«Я надеюсь, что Россия хочет сотрудничать по вопросу Афганистана. Больше мне нечего добавить. Но я надеюсь на это. Это положительный момент», — сказал Мэттис.

Напомним, американские войска находятся в Афганистане с 2001 года и до сих пор ведут безуспешную войну против движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Очередное обострение боевых действий началось в 2015 году, когда боевики перешли в наступление и заняли ряд сельских районов страны.

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить в Афганистан дополнительные силы для оказания помощи местным силовиками. Речь идёт о как минимум 4 тысячах американских солдатах и офицерах.

Тема Афганистана была затронута на ежегодной пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер подчеркнул, что Москва готова оказать поддержку Кабулу при подготовке национальных кадров правоохранительных органов и вооруженных сил. Кроме того, российская сторона готова поставлять необходимые афганским силовиками системы вооружения и военную технику.

Также Путин отметил, что афганскую проблему не решить без экономической помощи этой бедной стране. Ни для кого не секрет, что Афганистан является крупнейшим поставщиком героина в мире.

Москва вместе «с афганским правительством, США и другими заинтересованными правительствами» готова «работать над преодолением этих трудностей», подчеркнул Путин.