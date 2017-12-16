Грозный, 16 декабря, 2017, 08:33 — ИА Регнум. В Россию возвращены ещё два ребенка, которые были увезены родителями, вступившими в террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Сирию. Об этом сегодня, 16 декабря, написал на своей странице в социальной сети Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Он сообщил, что очередная операция по спасению граждан России из Сирии и Ирака увенчалась успехом. В ночь с 15 на 16 декабря в аэропорту «Грозный» приземлился самолет из Стамбула, на борту которого находились двое малолетних уроженцев Чечни — десятилетний Ислам и восьмилетняя Танзила.

Кадыров рассказал, что дети были вывезены из Чечни их отцом Заурбеком Токаевым в 2015 году. Токаев отправился в Сирию воевать на стороне террористов. В России Токаев объявлен в федеральный розыск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за четыре последних месяца в Россию из Сирии и Ирака были возвращены более 90 женщин и детей, чьи мужья и отцы в своё время отправились воевать на Ближний Восток на стороне террористов.

Напомним, 21 ноября Кадыров в своём Instagram пообещал вывезти из Сирии и Ирака всех оставшихся там граждан России. По данным уполномоченного при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой, в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются около 500 несовершеннолетних российских граждан.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявил, что действия Кадырова по возвращению российских детей на Родину являются верными.

«То, что Кадыров делает, — благородно и верно… Рамзан все правильно делает», — сказал Путин.