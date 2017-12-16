Пекин, 16 декабря, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Рост экономики Китая будет поддерживаться на устойчивом уровне в 2018 году, сообщают аналитики Государственного бюро статистики КНР, передает 15 декабря газета «Жэньминь жибао».

Флаг Китая

«Экономический рост Китая оставался позитивным в 2017 году при стабильной трудовой занятости и ценах на сырье. Экономическая структура страны была оптимизировано, что позволило улучшить качество эффективность», — заявила пресс-секретарь бюро Мао Шэнъюн, добавив, что экономика Китая продолжит устойчивы рост в 2018 году.

Согласно статистике, опубликованной бюро, общий объем импорта и экспорта КНР в ноябре 2017 года достиг 2,6 трлн юаней, повысив показатель за тот же период 2016 года на 12,6%. Общий объем экспорта составил 1,4 трлн юаней, что на 10,3% выше прошлогоднего показателя. Импорт вырос на 15,6%, достигнув 1,1 трлн юаней, показав положительное сальдо торгового баланса в размере 263,6 млрд юаней.

«Говоря о национальной экономике, в ноябре поддерживалось стабильное и ярко выраженное развитие, демонстрируя, при этом, стабильность и устойчивость. Тем не менее, нам стоит опасаться многих рисков и неопределенности, которые по-прежнему имеют место быть за пределами Китая», — добавила Мао.

Министерство торговли также выразило уверенность в экономике Китая в 2018 году, отметив, что даже не смотря на американскую налоговую реформу, Китай сохранит за собой позицию главного центра притяжения иностранных инвестиций.

«Китай обладает относительно широкими промышленными цепочками и образованными рабочими. Внутренний рынок обладает огромным потенциалов, а правительство по-прежнему пытается улучшить инвестиционный климат в стране», — заявил пресс-секретарь министерства коммерции КНР Гао Фэн.

«Китай углубит экономические реформы и сохранит открытость» — добавил он — «Мы верим, что наша страна останется привлекательной для иностранных инвесторов».

Напомним, что по официальным данным китайской статистики, объем прямых исходящих нефинансовых инвестиций Китая с января по ноябрь 2017 года упал на 33,5%, что связано с всеобъемлющей финансовой реформой, проводимой в стране.