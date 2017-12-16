Вашингтон, 16 декабря, 2017, 08:11 — ИА Регнум. Бывший посол США в Российской Федерации Майкл Макфол обрушился с критикой на своего президента Дональда Трампа за то, что тот позвонил президенту России Владимиру Путину. Своё искреннее негодование Макфол высказал в интервью телеканалу MSNBC накануне, 15 декабря.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Не звони!

Макфол заявил, что крайне удивлен тем фактом, что советники Трампа «позволили» ему совершить данный звонок Путину.

«Меня шокирует, что телефонный звонок состоялся. По моему мнению, этот звонок не отвечал американским национальным интересам», — заявил Макфол.

Бывший дипломат критикует президента США за то, что он поблагодарил Путина за его положительные высказывания о темпах роста американской экономики. Макфол указывает — в России давно поняли, что если «говорить про Трампа хорошие вещи», то это вызывает положительную ответную реакцию главы Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-служба Кремля распространила информацию о том, что российский лидер поговорил по телефону с президентом США Трампом. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Лидеры России и США обсудили актуальные вопросы российско-американских отношений, а также ситуации в кризисных точках мира с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

После разговора Трамп пообщался с журналистами и передал им содержание разговора с Путиным. По словам Трампа, Путин говорил ему «очень хорошие вещи» по поводу того, что американский президент делает для США, в частности, с точки зрения экономики.

«Но он говорил и негативные вещи по поводу того, что происходит где-то еще», — сказал Трамп.