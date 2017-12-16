Москва, 16 декабря, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму разъяснило, когда именно российские туроператоры смогут начать продавать туры в Арабскую Республику Египет. Соответствующее заявление сделала накануне, 15 декабря, советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева, сообщает Интерфакс.

Египет

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов подписал с министром гражданской авиации Египта Шерифом Фатхи протокол о возобновлении регулярного авиасообщения между Россией и Египтом, которое было прервано в ноябре 2015 года.

При этом Соколов подчеркнул, что данный протокол, возможно, позволит пустить первые регулярные рейсы в Египет в феврале 2018 года. Впереди у России и Египта ещё много работы, так как необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения.

Затем появилось заявление главы Ростуризма Олега Сафронова, который сказал, что от его ведомства не требуется каких-либо специальных действий для возобновления продаж туристических путевок в Египет.

«От Ростуризма не требуется никаких дополнительных действий. Подписание такого соглашения означает возможность осуществления авиаперевозки, следствием же является возможность формирования различного турпродукта, ориентированного на посещение Египта. Готовность со стороны Ростуризма чисто автоматическая», — сказал Сафронов в интервью РИА Новости.

Однако позднее, советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева пояснила, что на данном этапе речь о старте продаж туров в Египет пока не идёт, так как фактического восстановления авиасообщения ещё не произошло.

Она подчеркнула, что подписанный протокол пока не означает фактического восстановления регулярного гражданского авиасообщения. Для того, чтобы это произошло должен быть подписан соответствующий указ президента России.

«Пока не будет соответствующего указа президента о возобновлении авиасообщения между нашими странами, говорить об этом преждевременно», — сказала Сергеева.

В свою очередь, пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила, что туроператоры пока не собираются предлагать потребителям туры в Египет, так ясности с точными датами возобновления регулярных полетов в Египет пока нет.