Киев, 16 декабря, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Диалог с украинским президентом Петром Порошенко возможен и даже необходим, заявил глава партии «Рух новых сил» области Михаил Саакашвили в эфире телеканала NewsOne.

European People's Party Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили. 2015

«Мы все должны сохранять одну сторону и об этом говорить, в том числе, и с ним, — сказал Саакашвили. — Но при этом мы должны договориться не растаскивать страну».

Напомним, оппозиционный политик, незаконно пересекший границу, находится на Украине на свободе. Об экстрадиции Саакашвили речь пока не идет.

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Между тем находящийся под следствием Саакашвили продолжает делать скандальные заявления. Так, 13 декабря он сказал, что намерен стать главой Одессы. Он признался, что хотел бы уволить из украинского госаппарата две трети сотрудников.

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