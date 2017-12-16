Пекин, 16 декабря, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Власти Пекина заявили о том, что продолжат ограничивать прирост количества транспортных средств в городе, сообщает 15 декабря агентство «Синьхуа».

На улицах Пекина

В настоящий момент власти города выделяют 150 тыс. лицензий на номера новым автомобилям ежегодно. Уже с 2018 года, квота сократится до 100 тыс.

Жители Пекина получают лицензию через лотерею на конкурсной основе. Целью данных мер является сокращение загрязнения воздуха и борьба с автомобильными пробками в китайской столице. Система была представлена еще в 2011 году.

Из годовой квоты в 100 тыс. автомобилей, 60% будет выделено на электромобили, остальное — на традиционные автомобили, работающие на бензине или дизельном топливе.

Пекин ставит перед собой задачу держать общее количество транспортных средств в городе в районе 6,3 млн единиц до конца 2020 года.

В то же время, Пекин увеличит траты на систему общественного транспорта. К 2020 году линии Пекинского метро достигнут суммарной длины 900 км, отметил заместитель директора Комитета транспорта Пекина Жун Цзюнь.

Напомним, что еще в начале 2017 года власти Пекина запретили автомобилям с высоким уровнем выброса загрязняющих веществ движение внутри Пятой кольцевой автодороги в рабочие дни с целью борьбы с загрязнением воздуха в китайской столице.

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