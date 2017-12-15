Вашингтон, 16 декабря, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Публикацией документов о том, что НАТО обещало СССР не расширяться на Восток, Трамп в очередной раз нанес удар по НАТО. Так шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик прокомментировал публикацию Архивом национальной безопасности (National Security Archive) при Университете Джорджа Вашингтона документов, подтверждающих обещания западных лидеров руководству СССР не расширять НАТО на Восток.

Army.mil США и НАТО

Дело в том, поясняет эксперт, что еще в мае 2016 года в газете «Лос-Анджелес Таймс» была опубликована статья «Россия права: США нарушили обещание о не расширении НАТО» научного сотрудника по вопросам международной безопасности Дартмутского колледжа и младшего профессора Школы государственного управления и государственной службы Джорджа Буша при Техасском университете Джошуа Ицковица Шифринсона о том, что лидеры НАТО обманули советское руководство в отношении вопроса не расширения на Восток. Однако на тот момент по ряду причин она не сработала.

«В результате Трамп вынужден был вторично запустить эту информацию в мировые СМИ, и на этот раз она получила довольно широкий резонанс, что свидетельствует о том, что команда Хиллари Клинтон уже не столь жестко контролирует мировое информационное пространство. Понятно, что публикация данной информации выставляет предыдущих лидеров США и Германии в весьма неприглядном свете — как шулеров. Это один аспект данного информационного вброса.

Другой, гораздо более концептуальный его аспект состоит в том, что если НАТО обмануло СССР, и СССР, а затем и Россия не представляют собой никакой угрозы для стран Европы и в целом для НАТО, то тогда под вопрос ставятся идеологические основания существования блока НАТО в нынешнем виде.

И Трамп прекрасно понимает, что публикацией подобного рода документов через третьи структуры бьет по концептуальному и идеологическому базису НАТО. С другой стороны, Европа сама начинает дистанцироваться от НАТО путем переориентации финансовых потоков на нужды собственного оборонно-промышленного комплекса, как это следует из утвержденной концепции создания Евроармии. Под НАТО закладывается серьезная концептуальная мина, и это нельзя не замечать», — уверен Юрий Баранчик.

ИА REGNUM напоминает, что как свидетельствуют опубликованные документы, претензии советского и российского руководства относительно того, что им солгали о расширении НАТО, оказываются небезосновательными, а подтверждения слов Москвы можно найти в ряде документов самого высокого уровня. В частности, как показывает «Конфиденциальное сообщение посольства США в Бонне Госсекретарю по вопросу речи главы МИД ФРГ: Геншер определяет свое видение новой европейской архитектуры», первое конкретное обещание со стороны лидеров стран Запада о том, что расширения НАТО на восток не будет, было дано 31 января 1990 года.

Также подобные гарантии можно найти в документе «Запись беседы между Михаилом Горбачевым и Джеймсом Бейкером в Москве». В нем госсекретарь Бейкер убеждал президента СССР Горбачева, что «если США сохранят свое присутствие в Германии в рамках НАТО, НАТО не расширит свою военную юрисдикцию ни на дюйм в восточном направлении».