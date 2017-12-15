Афины , 16 декабря, 2017, 02:20 — ИА Регнум. Торжественная церемония передачи золотой медали Фракийского университета, присужденной российскому президенту Владимиру Путину, состоялась в посольстве РФ в Греции, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Greece.mid.ru Передача золотой медали в российском посольстве

«13 декабря 2017 г. в Посольстве России в Греции состоялась торжественная церемония передачи Золотой медали Фракийского университета им. Демокрита, присужденной Президенту Российской Федерации В.В.Путину за выдающуюся деятельность на благо региональной стабильности и процветания», — сообщили в пресс-службе.

Комментируя награждение, ректор вуза Ставрос Тулупидис указал на заслуги российского лидера, который «неизменно содействует сохранению православного духа миролюбия и дружбы, а также духовности и культуры Эллинизма».

Тулупидис отметил важную роль российского президента в укреплении российско-греческих связей.

Произнося ответное слово, Андрей Маслов, посол РФ в Греции, поблагодарил руководство университета, упомянув о большом вкладе образовательного учреждения в развитие гуманитарных связей между Афинами и Москвой. Он подчеркнул, что работа Фракийского университета способствует продвижению русского языка и культуры.

Отмечается, что укреплению российско-греческих связей будет способствовать открытие Русского центра во Фракийском университете. Это произойдет в 2018 году.