Ереван, 16 декабря, 2017, 00:52 — ИА Регнум. На армяно-иранской границе 15 декабря открылась свободная экономическая зона (СЭЗ) «Мегри». По словам премьер-министра Армении Карена Карапетяна, который принимал участие в церемонии открытия, правительство Армении связывает с ней серьезные планы.

Photolure Надпись на армянском: СЭЗ Мегри

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, ЗАО «Свободная экономическая зона Мегри» была создана по инициативе правительства Республики Армения. Подготовительные работы завершены и 15 декабря дан официальный старт СЭЗ, которую планируют построить в два этапа.

«На первом этапе были созданы минимальная необходимая инфраструктура и предпосылки для старта деятельности СЭЗ и организации на месте деятельности с компаниями, заинтересованными в работе в СЭЗ.

Второй этап предусматривает расширение деятельности СЭЗ, инфраструктуры для создания предпосылок для прибыльного бизнеса. Около 50 гектаров территорий будут предоставлены для деятельности эксплуатирующих компаний, 10 гектаров — для складских помещений, ещё 10 гектаров для офисных и других услуг», — говорится в сообщении.

В беседе с журналистами премьер-министр Карапетян отметил, что намерения правительства в отношении СЭЗ — серьезные.

«Наши намерения довольно серьезны, потому что мы убеждены, что условия, которые будут созданы в Свободной экономической зоне Мегри, и возможности, которые имеет наша страна, я имею в виду экономические режимы, которые мы имеем с ЕАЭС, Европейским Союзом, соседним с нами Ираном и с другими странами, создают очень хорошие возможности для развития бизнеса «, — сказал премьер-министр, добавив, что планируется активизировать приграничную торговлю с Ираном, туризм, чтобы иранские партнеры обосновались здесь, чтобы выйти на рынки ЕС и Евразийского экономического союза.

«Мы также ожидаем, что наши партнеры обоснуются здесь, чтобы получить возможность работать в Иране. Я уверен, что свободная экономическая зона имеет очень хорошие перспективы. Мы рады объявить сегодня об открытии свободной экономической зоны, но настоящая работа только начинается».

Для наилучшего использования возможностей свободной экономической зоны была разрешена деятельность в разных сферах: будут представлены сферы сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, торговли, транспорта и складирования, туризма и других сфер.

Ожидается, что в результате деятельности свободной экономической зоны в ближайшие годы будут задействованы 50−70 компаний, которые проинвестируют около 100−130 миллионов долларов США, создадут около 1500 новых рабочих мест и экспортируют товаров и услуг на 250 миллионов долларов.

По задумке армянских властей, свободная экономическая зона, создаваемая на границе с Ираном, учитывая географическое положение, коммерческие и логистические возможности, многовекторные преференциальные торговые режимы Армении, может стать мостом между Ираном, ЕАЭС и ЕС. Кроме того, свободная экономическая зона Мегри будет способствовать не только решению социально-экономических проблем региона, но и притоку иностранного капитала в Армению, укреплению экономических связей с Исламской Республикой Иран, более эффективному использованию существующих отношений и потенциала членства в ЕАЭС и отношений с ЕС.

Хозяйствующие субъекты, работающие в свободной экономической зоне «Мегри», будут освобождены от налога на прибыль, НДС, акцизных налогов и таможенных пошлин, выплачивая лишь подоходный налог.