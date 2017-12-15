Вашингтон, 16 декабря, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Национальный архив США обнародовал новую партию ранее засекреченных документов, касающихся убийства в 1963 году 35-го президента США Джона Кеннеди.

Джон Фицджеральд Кеннеди

Как говорится в распространённом пресс-релизе, в открытый доступ выложено ещё 3539 документов. Сообщается, что это последняя публикация из архива в 2017 года.

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Напомним, президент США Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время визита в город Даллас, столицу штата Техас. Несмотря на существование официальной версии данного события, американское общество, согласно соцопросам, не верит в неё.

Значительная часть документов из архива по убийству Кеннеди, который насчитывает около 5 млн записей, уже была опубликована, но часть документов остаётся скрыта от общественности.

Решение открыть доступ к секретным документам было принято Конгрессом США ещё в 1992 году, при этом крайним сроком публикации всего архива было обозначено 26 октября 2017 года. Однако 26 октября президент Дональда Трампа своим указом продлил срок секретности части документов, на том основании, что многие содержащиеся в них данные могут «навредить национальной безопасности».

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