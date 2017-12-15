Москва, 15 декабря, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Осуждённый на восемь лет тюрьмы бывший министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев после вынесения ему обвинительного приговора был доставлен в СИЗО «Матросская тишина» в столице. Там у заключенного поднялось давление и ему потребовались лекарства. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы Москвы Ивана Мельникова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

Он рассказал, что по прибытии в тюрьму, Улюкаев пожаловался членам ОНК на плохое самочувствие и высокое давление. Осуждённый также сообщил, что его осмотрел врач и выдал ему таблетки.

«На наш вопрос, как он себя чувствует, Улюкаев ответил, что терпимо, но давление после суда у него подскочило. Он сказал, что в СИЗО его осмотрел врач и выдал таблетки», — рассказал Мельников.

Оказалось, что Улюкаев был доставлен в СИЗО из зала суда без каких-либо личных вещей и лекарств, которые ему требуются. Не было при нем и медицинских документов, подтверждающих его недуги.

Мельников подчеркнул, что члены ОНК рекомендовали руководству «Матросской тишины» обратить особое внимание на состояние здоровья Улюкаева, поскольку лекарства ему могут передать родственники не ранее понедельника (18 декабря).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня суд признал Улюкаева виновным в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии. Почти год следственных мероприятий и судебного разбирательства Улюкаев провел под домашним арестом. Он был взят под стражу прямо в зале суда.

Защита Улюкаева уже заявила, что будет обжаловать приговор.