Вашингтон, 15 декабря, 2017, 23:42 — ИА Регнум. Вашингтон может скорректировать действующие санкции против Венесуэлы. Об этом 15 декабря заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Jonathan Alvarez C Флаг Вeнесуэлы

«Санкции Соединённых Штатов не направлены против народа Венесуэлы. Санкции не буду действовать постоянно. Наши санкции могут быть скорректированы в отношении тех, кто поддерживает возвращение Венесуэлы на демократический и конституционный путь», — приводит заявление Хизер Нойер пресс-служба Госдепартамента.

В то же время представитель американского ведомства отметила, что «пока под активным рассмотрением находится вопрос введения дополнительных мер».

«Если представители режима Мадуро хотят, чтобы санкции правительства США были отменены, они должны действовать, чтобы восстановить демократию и конституционный порядок в Венесуэле. Будущее санкций США зависит от решений и действий режима Мадуро», — заявили в Госдепартаменте.

Напомним, в ноябре министерство финансов США расширило санкции против Венесуэлы, внеся в чёрный список ещё десять граждан республики, в числе которых оказались министр культуры Эрнесто Вильегас и министр при президенте, ответственный за управление правительством, Хорхе Маркес.

Ранее Вашингтон уже ввёл адресные санкции в отношении десятков чиновников и организаций Венесуэлы. В том числе персональные санкции были введены в отношении президента страны Николаса Мадуро.

В августе президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете на сделки с долговыми обязательствами правительства Венесуэлы и государственной нефтяной компании страны.

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