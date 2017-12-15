Нью-Йорк, США, 15 декабря, 2017, 23:10 — ИА Регнум. США не поддерживают предложения России и Китая по урегулированию ситуации вокруг КНДР и не будут принимать никаких предварительных условий до начала переговоров с Пхеньяном, заявил 15 декабря госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

(stephan) Флаги КНДР

«Мы слышали, что другие стороны призвали к «замораживанию в ответ на замораживание». Мы не приемлем никакого ослабления санкционного режима в качестве предварительного условия», — сказал Тиллерсон журналистам в Нью-Йорке.

При этом госсекретарь США отметил, что каналы связи остаются открытыми, и Северная Корея «знает, где эта дверь и как войти в неё, когда они захотят поговорить».

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Ранее, напомним, Москва и Пекин выступили с инициативой по урегулированию ситуации вокруг КНДР, которая предусматривает приостановку испытаний в рамках ядерной и ракетной программ КНДР одновременно с приостановкой военных учений США и их союзников в регионе.

Отметим, что 14 декабря ситуация на Корейском полуострове обсуждалась президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ходе телефонного разговора. Сообщалось, что лидеры двух стран высказались за налаживание диалога и выстраивание контактов с Пхеньяном, а также условились обмениваться информацией и возможными инициативами в этой связи.

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