Москва, 15 декабря, 2017, 23:02 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития России Михаила Расстригина, который ранее занимал должность помощника главы МЭР. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщает пресс-служба правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Назначить Расстригина Михаила Алексеевича заместителем министра экономического развития Российской Федерации», — сказано в тексте распоряжения.

Про Расстригина известно, что в МЭР он работал советником главы ведомства Максима Орешкина. До государственной службы он был главой направления электроэнергетики аналитического департамента ВТБ Капитал.

Что касается Максима Орешкина, то он стал министром экономического развития России в конце ноября 2016 года после того, как занимавший этот пост Алексей Улюкаев был обвинён в вымогательстве взятки у главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Сегодня Улюкаев был признан виновным и получил восемь лет колонии.