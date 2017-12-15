Вашингтон, 15 декабря, 2017, 23:07 — ИА Регнум. Госекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон обратился к властям Мьянмы с требованием освободить двоих арестованных журналистов международного информагентства, сообщает Reuters.

European Commission DG ECHO Рохинджа

«Наши представители в дипломатической миссии в Мьянме выразили нашу озабоченность по поводу задержания отдельных лиц, потребовали их немедленного освобождения или информации относительно обстоятельств их задержания», — сообщил Тиллерсон.

О задержании в Янгоне журналистов агентства Reuters Ко Ва Лона и Кьяв Со Оо стало известно 13 декабря, из заявления министерства информации Мьянмы.

Журналисты работали над репортажами о мусульманах-рохинджа из штата Ракхайн, в «этнических чистках» против которых обвиняют военных Мьянмы.

Напомним, с конца августа текущего года из-за «антитеррористической операции» число беженцев народности рохинджа из бирманского штата Ракхайн в Бангладеш превысило 600 тыс. человек.

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