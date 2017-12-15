Россия ввела усиленный контроль над тремя белорусскими производителями мяса
Москва, 15 декабря, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении животноводческой продукции трёх предприятий Белоруссии, сообщает 15 декабря пресс-служба надзорного ведомства
Как уточняется, данное решение принято в связи с выявленным несоответствием продукции требованиям Российской Федерации и Евразийского экономического союза.
Усиленный контроль будет введён в отношении компаний «Велград» и «Лидахлебродукт» (филиал «Сморгонской птицефабрики»), а также скотоубойного пункта Рогачёвского районного потребительского сообщества.
По данным Россельхознадзора, в говядине и мясе цыплёнка-бройлера с указанных предприятий были выявлены остатки антибиотиков тетрациклиновой группы.
Сообщается, что решение ведомства вступит в силу с понедельника, 18 декабря.
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