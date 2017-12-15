Кишинёв, 15 декабря, 2017, 22:13 — ИА Регнум. 58,9% граждан Молдавии считают, что в последнее время республика скатывается в тоталитарный режим, где вся власть и все решения находятся в руках одного человека. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Барометр общественного мнения», передает корреспондент ИА REGNUM.

Totul.md Владимир Плахотнюк

Обратного мнения придерживаются 26,9% респондентов. 14,3% — не знают либо не захотели ответить на этот вопрос. Под полновластным правителем в Молдавии однозначно понимается лидер правящей Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк.

На вопрос, кто самый коррумпированный политик в Молдавии, 32,6% назвали Плахотнюка, 4,9% — президента Игоря Додона, 2,6% — отбывающего тюремный срок за коррупцию экс-премьера Владимира Филата.

68,9% граждан считают, что государственный язык в Молдавии должен называться молдавским, 25,8 — что «румынским».

28,2% респондентов поддерживают федерализацию Молдавии с Приднестровьем и Гагаузией в качестве субъектов. 50,1% — против этой идеи.

Опрос проводился по заказу Института публичной политики с 18 ноября по 5 декабря среди 1113 человек из 82 населенных пунктов, погрешность составляет 2,8%. Проводящийся на протяжении более чем 15 лет «Барометр общественного мнения» считается наиболее авторитетным социологическим исследованием в Молдавии.