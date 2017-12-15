Бейрут, 15 декабря, 2017, 22:26 — ИА Регнум. Первые за девять лет парламентские выборы в Ливане назначены на 6 мая 2018 года, передает Associated Press.

Флаг Ливана

Министр внутренних дел Ливана Нухад Махнук подписал указ, отменяющий «особый режим», из-за которого выборы в парламент регулярно откладывались по соображениям безопасности.

Кроме того, согласно указу, на выборах в 2018 году принять участие в голосовании смогут ливанцы, проживающие за рубежом.

Последние парламентские выборы состоялись в Ливане 7 июня 2009 года. Полномочия парламента должны были истечь в 2014 году, однако роспуск парламента и новые выборы несколько раз откладывались.

Сначала в 2014 году парламент продлил свой срок работы до 2017 года из-за отказа избрать нового президента. Затем уже в 2017 году, после избрания президентом Ливана Мишеля Ауна, полномочия парламента несколько раз продлевались по соображениям безопасности.