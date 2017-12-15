Москва, 15 декабря, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Центробанк ожидает инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 2,4 — 2,6%. Об этом говорится в опубликованном сегодня декабрьском докладе регулятора о денежно-кредитной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«По оценке Банка России, по итогам 2017 года инфляция составит 2,4 — 2,6%. В дальнейшем, по мере исчерпания действия временных факторов на горизонте года инфляция, как ожидается, будет увеличиваться, приближаясь к уровню 4%», — говорится в докладе.

Вместе с тем, по мнению регулятора, сохраняется ряд рисков отклонения инфляции от прогноза как вверх, так и вниз.

«На краткосрочном горизонте такими факторами являются изменение продовольственных цен под влиянием динамики объёмов предложения сельскохозяйственной продукции, динамика цен на мировых сырьевых и товарных рынках, курсовые колебания», — отмечается в докладе Центробанка.

Напомним, по последней оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам 2017 года должна составить 2,5−2,6%. В ноябре инфляция в годовом выражении замедлилась до 2,5% с 2,7% в октябре.

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