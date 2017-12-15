Москва, 15 декабря, 2017, 22:37 — ИА Регнум. 15 декабря Замоскорецкий суд Москвы приговорил экс-министра Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы, признав подсудимого виновным в получении взятки в 2 млн долларов от главы «Роснефти». Помимо того, что суд назначил бывшему главе МЭР реальный срок в колонии строгого режима, ему также придётся выплатить штраф в размере более 130 млн рублей.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Вор должен сидеть в тюрьме!»

Сам Улюкаев был готов к приговору не в его пользу и пришёл на сегодняшнее заседание сразу с сумкой с вещами. Тем не менее, отвечая на вопросы журналистов после приговора, он всё-таки выразил надежду на справедливый приговор и в очередной раз назвал обвинение несправедливым.

Можно сказать, что реакция общественности на результаты уголовного дела оказалась не самой неожиданной. Похоже, многие граждане считают, что если даже Улюкаев и не виноват «на самом деле» в этом конкретном случае, посадить его всё-таки всё равно есть за что.

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Убеждённость во взяточничестве среди крупных чиновников у людей практически универсальна. А если прибавить к этому тот факт, что именно на период работы Алексея Улюкаева пришёлся разгар последнего экономического кризиса, то и вовсе нет ничего неожиданного в весьма язвительных комментариях в социальных сетях:

«Улюкаев получил 8 лет за то, чего, скорее всего, не делал, вместо того, чтобы получить пожизненное за то, что реально наворотил», — острит один из пользователей в соцсети «ВКонтакте».

"Мало! 20 лет и 1 млрд руб. в доход государства должно быть».

«Основная масса населения, надо полагать, вполне удовлетворена приговором суда (жена моя простодушно заявила, что ему эти 130 млн как слону дробина) хотя бы потому, что в России воров такого уровня давно не привлекали к серьёзной ответственности», — отметил другой.

«Зарвавшийся Улюкаев, потребовавший взятку у друга Путина, получил штраф 130 миллионов и 8 лет колонии строго режима. Вот к чему приводит врождённая нацменская жадность. То ли ещё будет, когда нацменам русская власть однажды предъявит счёт за разграбление страны. Вовек не расплатятся».

«Прогнозист Улюкаев опять ошибся в прогнозах, прогнозировал оправдательный приговор, получил 8 лет строгого, но теперь напрогнозировал сам себе. А перед выборами, похоже, власть провела показательный процесс».

Доверия к суду, впрочем, после дела Улюкаева у граждан не прибавилось:

«Доказательством вины Улюкаева стали показания свидетеля, который не видел и не слышал, как министр требует взятку», — замечает один из пользователей «ВКонтакте».

Некоторые скептики по-прежнему уверены в том, что виноватые — будь то за развал в стране, за банальную взятку или за то и за другое сразу — всё равно отделаются лёгким испугом и не понесут заслуженной кары.

«Сердюкова как Героя России, этого по состоянию здоровья, как государство грабить — ничего не болит, тут же секретные указы о геройстве появляются, это и есть настоящая демократия?»

И, надо сказать, для такой точки зрения есть веские основания — сегодня СМИ уже сообщили о том, что бывший министр экономического развития может быть освобожден от наказания по состоянию здоровья.

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Немало и тех, кто видит в уголовном деле Улюкаева признаки «схватки силовиков и российской бюрократии» — и теперь могут сажать если не за реальные «заслуги», то хотя бы за то, что оказался на пути таких же, а то и более влиятельных людей.

При этом те, кто любит поспекулировать на теме противостояния элит, иногда заходят дальше банального конфликта с Сечиным или «силовиков с системными либералами». Говорят и о том, что своим поведением в суде Алексей Улюкаев раздражал даже самого Владимира Путина:

«Отделяя себя от всех и каясь, Улюкаев обозлил самого Путина. Настолько обозлил, что тот счел необходимым громогласно поддержать прокуроров и подбодрить судью».

Речь идёт, в частности, о словах Владимира Путина на большой пресс-конференции 14 декабря: как написал один из блогеров, президент обратил внимание, что Сечин «мог бы и явиться в суд», но ситуация была ясна и без него. Ибо, «как полагает следствие, достаточно собрано материалов, в том числе и показания самого Сечина».

В свою очередь, писатель Борис Акунин у себя на странице в Facebook отметил: «Алексей Улюкаев садится в тюрьму, потому что на процессе вел себя не по-сердюковски, а держался с достоинством и защищался. В особенности же — за последнюю речь. Чтоб другим неповадно было».

Надо сказать, что в целом реакция со стороны людей либеральных взглядов оказалась вполне предсказуемая. Одним из первых на решение суда отреагировал в своём Twitter председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов Алексей Кудрин. По его словам, приговор оказался совершенно «ужасным» и необоснованным.

«Слабая работа следствия, обвинительный уклон. С подобной несправедливостью, увы, сегодня сталкиваются многие», — заявил он.

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Коллега Улюкаева, его бывший заместитель в 2012—2014 годах Сергей Беляков заявил «Интерфаксу», что приговор, на его взгляд, явно не тянет на справедливый.

«Меня смущает, что не принимались доводы защиты, объяснение этого сводилось к тому, что они противоречат доводам свидетелей обвинения или самого обвинения. Мне, как стороннему наблюдателю, учитывая, что процесс открытый, не показалось, что была доказана вина Улюкаева. Все это неприятно», — заявил он.

Либеральные экономисты уже забили тревогу о раскачивании лодки хрупкого российского инвестиционного климата. Как выразился научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин, по мнению которого, Улюкаев точно ни в чём не виновен: «Может быть, я ошибаюсь, но в моей картине развития это повлечет за собой определенное ухудшение инвестиционного климата, который и так не очень хорош».

В свою очередь, представители несистемной либеральной оппозиции оказались в несколько неоднозначном положении. Показателен в этом отношении комментарий оппозиционера Алексея Навального, который высказал большое удивление восемью годами строгого режима:

«Мне звонит миллион журналистов и спрашивает комментарий про Улюкаева. Отвечаю сразу всем. Очевидно просто: я продолжаю придерживаться «принципа Ильдара Дадина», — заявил блогер, намекая на безразличие «системных либералов» к таким оппозиционерам, как Дадин, который стал первым осуждённым в России за неоднократное нарушение правил проведения митингов и пикетов.

Или вот мнение кандидата в президенты Ксении Собчак:

«Мы приветствуем системную борьбу с коррупцией, а не эпизодические стычки одних коррупционеров с другими. Вне зависимости от сомнений в непредвзятости суда и справедливости обвинения, есть точное убеждение в негуманности такого приговора в отношении пожилого, не представляющего общественной опасности человека», — написала она на своём сайте.

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А что же по поводу реакции чиновников высшего ранга, представителей власти, да и самой «Роснефти»? Надо сказать, что многие отличились весьма сдержанной реакцией: суд решил, как решил, и ничего к этому не добавишь.

Так, например, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал «исходить из того, что суд принял решение, и обсуждать решение суда неправильно», а спорить имело смысл только в ходе прения сторон.

«Решение, которое суд принял от имени Российской Федерации, надо исполнять, либо есть право его опротестовать — это уже вопрос к тому человеку, кто осужден», — заявил Володин в комментарии «Интерфаксу».

Любопытно высказался и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев, который подчеркнул, что «Улюкаев был задержан с поличным», что вина Улюкаева «очевидна» и «никаких особых доказательств даже не требовалось».

С другой стороны, как всегда ярко откомментировал глава ЛДПР Владимир Жириновский:

«У меня есть книга «Последний вагон на север», которая была написана в далеком 1995 году. Ее квинтэссенция в том, что у всех олигархов и гайдарофилов есть только три пути: в эмиграцию, в могилу или в тюрьму. Все сбывается. Гусинский, Ходорковский, Березовский… Теперь в этот ряд встал и Улюкаев».

А первый зампредседателя фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов полагает, что большого влияния на политическую систему дело Улюкаева не окажет:

«Он [был] человеком власти, хотя и занимал либеральную позицию, но не оппозиционер же, и на суде заявил, что в оппозицию не пойдет. И на политическую ситуацию в стране, не думаю, что это решение повлияет».

В свою очередь, член-корреспондент, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в комментарии «Московскому Комсомольцу» заявил, что приговор вызвал у него «двойственные чувства»:

«Это слишком суровый приговор для Улюкаева. Конечно, это знаковое событие для России, потому что столь высокопоставленное лицо впервые за последнюю четверть века подверглось такому наказанию. Мне представляется, что здесь присутствуют и личностные моменты в самом правящем доме, а не просто решение, связанное с нарушением закона. Это наводит на разные размышления. Мы не можем быть довольны принятым решением, несмотря на то, что, судя по всему, есть ясные доказательства того, что правонарушение произошло».

Схожую позицию высказал глава правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков:

«Приговор Улюкаеву можно сравнить с приговором (экс-директору ФСИН) Александру Реймеру, которому шесть месяцев назад тот же суд вынес ровно такой же приговор — восемь лет колонии. Этот приговор в части срока наказания устоял в апелляции. Улюкаев выбрал принципиальную позицию не признавать вину, не идти ни на какие переговоры и не склонять голову. Поэтому приговор отражает реакцию на эту принципиальную позицию. Очевидно, что апелляция Улюкаева к Путину или к публике не сработала — в этом споре победил Сечин».

А вот мнение заведующей проектно-учебной лабораторией антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Елены Панфиловой, которое приводит BBC:

«Если бы мы в суде увидели не то, что увидели, а настоящий состязательный процесс, я бы сказала — да, это поможет борьбе с коррупцией. Но есть определенные вопросы к тому, что мы увидели на процессе, к представленным доказательствам. С точки зрения формального верховенства закона вроде бы все правильно. Но есть очень серьезные вопросы к тому, доказана ли вина».

Как бы то ни было, но позиция суда о том, что «аргументы защиты неверны, потому что противоречат показаниям Феоктистова», вызывает вопросы не только у закоренелых критиков российской власти, но и у многих других — кто, может, и не испытывает симпатий к Улюкаеву, но внимательно следил за процессом. И подозрение в том, что отпечаток на ход процесса оставили и «разборки» в элитах, разделяют многие.

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Наиболее же забавным в своей контрастности примером отношения к делу Улюкаева, пожалуй, может послужить реакция настоятеля Свято-Алексиевской пустыни иеромонаха Петра (Василенко). В то время как представительница этого монастыря отметилась на последнем заседании подарком «переродившемуся» экс-министру в виде пяти белых роз, сам настоятель заявил, что женщиной была заявлена её частная позиция, и весьма категорично высказался в своём блоге, приведя цитату сыщика Глеба Жеглова из советского фильма «Место встречи изменить нельзя»: «Мы считаем, что вор должен сидеть в тюрьме!»