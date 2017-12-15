Вашингтон, 15 декабря, 2017, 21:43 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что Российская Федерация и Китайская Народная Республика не помогают ему в урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи, однако Вашингтон хотел бы получить помощь от Москвы в этом вопросе. Об этом Трамп заявил сегодня, 15 декабря, выступая перед журналистами, которым он сообщил содержание телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

DonkeyHotey Дональд Трамп

По словам Трампа, Путин говорил ему «очень хорошие вещи» по поводу того, что американский президент делает для США, в частности, с точки зрения экономики.

«Но он говорил и негативные вещи по поводу того, что происходит где-то еще», — сказал Трамп.

При этом главной темой разговора с Путиным была ситуация вокруг Корейской Народно-Демократической Республики, отметил американский президент.

«Мы говорили о Северной Корее, потому что мы хотели бы их помощи по Северной Корее. Китай помогает, Россия не помогает, и мы хотели бы, чтобы Россия помогала — это очень важно», — подчеркнул Трамп.

Напомним, ранее пресс-служба Кремля сообщила, что телефонный разговор Путина с Трампом состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры России и США обсудили актуальные вопросы российско-американских отношений, а также ситуации в кризисных точках мира с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на ежегодной пресс-конференции Владимир Путин ответил журналистке Associated Press на вопрос о содействии США со стороны России в урегулировании корейской проблемы. Путин ответил, что просить Москву о таком содействии выглядит по меньшей мере странно, так как Конгресс США принял, а Трамп подписал вполне однозначный закон о санкциях, в котором Россия, Северная Корея и Иран названы «осью зла».

«Нас поставили в один ряд с Северной Кореей и Ираном и при этом в то же время подталкивают президента, чтобы он уговорил нас вместе с вами решать проблемы Северной Кореи и иранской ядерной программы. Вы вообще нормальные люди, нет?» — сказал Путин.